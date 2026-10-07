Kabar Terbaru Proses Cerai Audi Marissa dan Anthony Xie

jpnn.com, JAKARTA - Proses perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie masih terus bergulir.

Gugatan perceraian yang sebelumnya disebut akan dicabut ternyata kini justru berlanjut ke pokok perkara.

Kabar tersebut diungkapkan kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, seusai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Dia mengatakan agenda persidangan yang semula direncanakan untuk pencabutan gugatan berubah setelah pihak Audi Marissa menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara.

“Yang tadinya agenda kami pencabutan gugatan, sikap dari pihak penggugat, yaitu Audi dan kuasanya menyampaikan bahwa tetap lanjut ke pokok perkara,” kata Rendi Rumapea.

Dengan keputusan tersebut, hasil mediasi yang sebelumnya dinyatakan berhasil mempertemukan kedua pihak kini dianggap tidak berlaku lagi.

“Jadi mediasi yang kemarin dianggap tidak berlaku lagi, rujuk yang kemarin, jadi hari ini informasi yang bisa saya sampaikan, yang mungkin rekan-rekan sudah dapat informasi juga, benar bahwa gugatan diteruskan,” tuturnya.

Rendi Rumapea menyebut pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan Audi Marissa memilih kembali melanjutkan gugatan perceraian.