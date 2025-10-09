Kabar Terbaru Proses Perceraian Andre Taulany dan Erin

jpnn.com, JAKARTA - Proses perceraian Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina atau Erin Taulany masih terus bergulir.

Terbaru, Andre Taulany hadir dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (8/10).

Tidak sendirian, pria berusia 51 tahun itu turut didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

Akan tetapi, Rien Wartia Trigina atau Erin Taulany absen dalam persidangan dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukum.

Kuasa hukum, Andre Taulany, Galih Rakasiwi mengungkapkan alasan istri kliennya tidak menghadiri sidang cerai.

"Alhamdulillah termohon hadir tetapi kuasanya yang hadir seperti itu. Untuk prinsipalnya sendiri tidak hadir," kata Galih Rakasiwi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (8/10).

"Informasinya baru pulang dari luar negeri, untuk kesehatannya katanya belum stabil," lanjutnya.

Adapun agenda persidangan kali ini yaitu mediasi antara Andre Taulany dan Erin Taulany. Akan tetapi, Erin selaku tergugat tidak hadir.