Kabar Terbaru Soal Lineup Hingga Harga Tiket Hammersonic 2026

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik keras terbesar di Asia Tenggara, Hammersonic 2026 dipastikan akan tetap digelar di NICE, Jakarta pada 2-3 Mei 2026 mendatang.

Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh pihak promotor, Ravel Entertainment melalui akun resmi di Instagram.

"Momen yang sangat kita tunggu-tunggu, Hammersonic Festival 2026: Decade of Dominion," tulis Ravel Entertainment baru-baru ini.

Pergelaran tahun ini menjadi sangat spesial karena menandai 10 tahun perjalanan Hammersonic.

Hammersonic konsisten membuktikan diri sebagai rumah bagi pencinta rock, metal, hardcore, punk, dan lainnya. Setiap penyelenggaraan, Hammersonic menyuguhkan festival luar biasa dengan kualitas produksi hingga segudang bintang tamu.

Meski My Chemical Romance urung tampil karena perubahan jadwal, Hammersonic 2026 tetap menyiapkan sederet penampil ternama dari kancah musik dunia.

Baca Juga: Gorilla Biscuits Dipastikan Tampil di Hammersonic 2026

Lineup Hammersonic 2026 tahap pertama yang sudah diumumkan yakni Parkway Drive, New Found Glory, Gorilla Biscuits, Speed, Knuckle Puck, The Story So Far, Counterparts, Memphis May Fire, Of Mice & Men, Jinjer, Blessthefall, A Skylit Drive, Fleshgod Apocalypse, Lastelle, dan Obscura.

Penambahan para pengisi acara Hammersonic 2026 lainnya bakal diumumkan secara bertahap.