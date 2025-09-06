Kabar Terbaru Soal Nasib Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Ahmad Sahroni di DPR
jpnn.com, JAKARTA - Publik mempertanyakan keputusan PAN, Nasdem dan Golkar yang hanya menonaktifkan Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI.
Publik menilai kelima anggota dewan itu masih akan mendapatkan gaji dan tunjangan lantaran tidak dipecat oleh PAN, Nasdem dan Golkar.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya telah rapat dan memutuskan Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Adies Kadir tidak akan mendapatkan gaji dan tunjangan.
"Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya," ujar Dasco dikutip Sabtu (6/9).
Ketua Harian Partai Gerindra ini juga memerintahkan MKD DPR RI untuk bertindak terhadap kelima anggota dewan tersebut.
Hal ini untuk memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Adies Kadir tersebut.
"Meminta MKD DPR untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing, yang telah memulai pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI dimaksud," katanya.
Sekadar informasi, Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Adies Kadir menuai sorotan lantaran membuat geram dan kecewa masyarakat.
Publik mempertanyakan keputusan PAN, Nasdem dan Golkar yang menonaktifkan Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Adies Kadir sebagai DPR
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Rhoma Irama Jadi Khatib, Uya Kuya Urus Mental Keluarga
- Warga Kembalikan Barang Jarahan Milik Ahmad Sahroni
- Dasco Sampaikan Respons DPR atas 17+8 Tuntutan Rakyat
- Andika Jadi Korban Termuda yang Tewas dalam Unjuk Rasa DPR di Jakarta
- Muncul 17+8 Tuntutan Rakyat, Ketua Fraksi Golkar: Kami Terbuka Terhadap Masukan
- 3 Berita Artis Terheboh: Raffi Ahmad Berdoa, Uya Kuya Maafkan Penjarah