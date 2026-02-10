menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Kabar Terbaru soal Utang Segunung Whoosh: Sudah Ada Solusi

Kabar Terbaru soal Utang Segunung Whoosh: Sudah Ada Solusi

Kabar Terbaru soal Utang Segunung Whoosh: Sudah Ada Solusi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung. Foto: dok. PT KCIC

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin membeberkan terkaiat masalah pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.

Bobby Rasyidin menjelaskan, utang segunung Whoosh ini sudah menemui solusi dan tata laksananya sedang dirumuskan oleh pemerintah.

“Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden (Prabowo Subianto) sudah bilang. Sudah, sudah beres,” ujar Bobby dikutip Selasa (10/2).

Baca Juga:

Bobby menyampaikan, saat ini pemerintah sedang membicarakan tata laksana pembayaran utang tersebut.

"Yang terpenting permasalahannya sudah selesai. Tata laksananya lagi dibicarakan pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai,” kata Bobby.

Masalah penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp 116 triliun.

Baca Juga:

Terkait masalah itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh, termasuk detail yang terkait dengan angka, dan skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah.

Perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menteri saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (29/10) malam.

Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin membeberkan terkaiat masalah pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI