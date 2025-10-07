menu
Kabar Terkini Kasus Dugaan Pemukulan Karyawan Zaskia Adya Mecca oleh Oknum TNI

Zaskia Adya Mecca. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas  Zaskia Adya Mecca memberikan kabar terkini terkait kasus dugaan pemukulan yang dilakukan oknum anggota TNI terhadap salah satu karyawannya, Faisal.

Melalui unggahan dalam akunnya di Instagram, Zaskia mengungkapkan pihak berwajib mengulang kembali pemeriksaan.

Proses pemeriksaan diulang dari awal karena penanganan kasus diambil alih polisi militer, mengingat terduga pelaku berstatus sebagai anggota.

"Karena pelaku ternyata tentara, maka proses di ulang dari awal lagi. BAP korban juga saksi - olah TKP bersama polisi militer," kata Zaskia Adya Mecca melalui keterangan unggahannya, dikutip Selasa (7/10).

Istri Hanung Bramantyo tersebut menjelaskan putrinya, Kala yang menjadi saksi kejadian juga telah dimintai keterangan.

Dia menegaskan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kala, didampingi oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) DKI Jakarta.

"Kala diminta kesaksian, yang alhamdulillah didampingi oleh @pppadki, mereka menyiapkan psikolog dan lawyer secara cuma-cuma dari negara," tuturnya.

Pemain sinetron Para Pencari Tuhan tersebut menjelaskan proses penanganan hukum ini akan memakan waktu yang tidak sebentar.

