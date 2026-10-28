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Kabel Internet RI Terancam Diputus Singapura, Meutya Hafid Bereaksi Keras

Kabel Internet RI Terancam Diputus Singapura, Meutya Hafid Bereaksi Keras
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Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid Meutya Viada Hafid menanggapi keras ancaman tersirat politikus Singapura terkait pemutusan konektivitas digital Indonesia. ilustrasi. Foto : Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI Meutya Viada Hafid menanggapi keras ancaman politikus Singapura terkait pemutusan kabel internet Indonesia.

Dia menegaskan publik tidak perlu merasa geram menghadapi ancaman tersebut mengingat sebagian besar jalur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang mendarat di Singapura melalui perairan Indonesia.

"Jika terpotong atau dipotong, 80 persen kapasitas konektivitas Singapura juga terancam lumpuh," kata Meutya dalam unggahan di Instagram, Rabu (28/10).

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Politikus Partai Golkar itu menyatakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 47 kali lipat dari Singapura dengan 267 juta masyarakat yang terhubung ke internet.

Menurut Meutya, tanpa angka pengguna tersebut, investor perusahaan teknologi global berpotensi angkat kaki dari Singapura.

Wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat itu menegaskan infrastruktur digital merupakan sektor vital yang perlu dijaga bersama secara bijak.

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Dia menekankan hal tersebut bukan hanya demi kepentingan kedua negara, tetapi juga untuk kelangsungan konektivitas global.

"Kita tidak boleh berpikir kerdil," ujarnya tegas.

Meutya Viada Hafid menanggapi keras ancaman tersirat politikus Singapura terkait pemutusan konektivitas digital Indonesia.

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