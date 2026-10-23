Kabel Semrawut Sepanjang 6.225 Meter Ditertibkan, Pemko Pekanbaru Lanjutkan Penataan
jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggencarkan penertiban kabel jaringan udara yang semrawut demi menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata, asri, dan aman.
Salah satu ruas jalan yang kini terlihat lebih rapi setelah penertiban adalah Jalan Ronggo Warsito.
Penataan tersebut merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar dalam memperbaiki estetika kota sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan akibat kabel yang menjuntai rendah ke badan jalan.
Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Syamsuir mengatakan penertiban kabel di Jalan Ronggo Warsito telah rampung.
Program itu dilaksanakan melalui kerja sama Pemko Pekanbaru dengan sejumlah penyedia layanan jaringan.
“Ini bagian dari penataan kota sesuai arahan Bapak Wali Kota. Pemko menggandeng sejumlah provider dalam penertiban ini,” ujar Syamsuir Jumat (23/10).
Menurut Syamsuir, total kabel jaringan semrawut yang telah ditertibkan mencapai 6.225 meter.
Pelaksanaannya melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Pekanbaru bersama tujuh perusahaan penyedia jaringan.
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggencarkan penertiban kabel jaringan udara yang semrawut demi menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata, asri.
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