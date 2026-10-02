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Kabinet Prabowo Gemuk, Efriza Soroti Masalah yang Bisa Muncul

Kabinet Prabowo Gemuk, Efriza Soroti Masalah yang Bisa Muncul
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Ilustrasi Kabinet Merah Putih. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto belum serta-merta menjawab persoalan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Menurut dia, hasil reshuffle tidak bisa diukur hanya dari siapa yang masuk dan keluar kabinet.

"Efektif atau tidak baru bisa terlihat dari koordinasi yang lebih cepat, berkurangnya tumpang tindih kewenangan, dan target kebijakan yang lebih mudah dieksekusi," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (2/10).

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Dia menilai penataan posisi menteri koordinator memiliki tujuan memperkuat koordinasi.

Namun, persoalan muncul ketika penambahan struktur pemerintahan berjalan bersamaan dengan bertambahnya jumlah pejabat kabinet.

"Di satu sisi ada upaya memperkuat koordinasi, tetapi di sisi lain kabinet juga makin besar," ujarnya.

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Efriza menilai kondisi tersebut dapat menjadi tantangan dari sisi efisiensi anggaran.

Apalagi, menurut dia, masih terdapat persoalan rangkap jabatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai reshuffle kabinet Presiden Prabowo belum serta-merta menjawab persoalan efektivitas dan efisiensi pemerintahan

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