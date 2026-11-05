Kabiro Humas MPR Budi Muliawan Berharap Perpustakaan Jadi Pusat Literasi Konstitusi dan Empat Pilar

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI Budi Muliawan, S.H., M.H., menghadiri pertemuan untuk membahas transformasi Perpustakaan MPR RI agar menjadi pusat literasi konstitusi dan pusat pembelajaran Empat Pilar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Budi Muliawan menegaskan MPR sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang konstitusional untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 memikul tanggung jawab kelembagaan yang besar untuk menyediakan ruang referensi tata negara yang kredibel.

Suasana saat Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI Budi Muliawan, S.H., M.H menghadiri Rapat Brainstorming Perpustakaan MPR RI bertajuk "Transformasi Perpustakaan MPR Menuju Pusat Literasi Konstitusi dan Empat Pilar MPR RI" di Perpustakaan MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Foto: Humas MPR

"Sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945, sudah seharusnya Perpustakaan MPR menjadi pusat literasi konstitusi yang utama di Indonesia. Kita harus memastikan masyarakat, akademisi, hingga generasi muda memiliki akses yang mudah dan komprehensif terhadap sejarah, dokumen, dan perkembangan hukum dasar negara kita," ujar pria yang akrab disapa Wawan ini.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Brainstorming Perpustakaan MPR RI bertajuk "Transformasi Perpustakaan MPR Menuju Pusat Literasi Konstitusi dan Empat Pilar MPR RI" di Perpustakaan MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga MPR Susan Andriyani, S.E., M.H., Pustakawan Ahli Madya MPR Yusniar, S.H., dan para pustakawan Perpustakaan MPR RI.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber ahli yaitu Dosen Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia Dr. Taufik Asmiyanto, M.Si.