Kabiro Humas MPR Dorong Publikasi Satu Narasi Sidang Tahunan 2026, Ini Tujuannya

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR Budi Muliawan menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi publikasi lintas instansi kehumasan pemerintah menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang akan digelar pada Jumat (14/8) besok.

Penegasan ini disampaikannya Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) bertajuk 'Sinergi Bakohumas dalam Mendukung Publikasi Sidang Tahunan MPR yang Informatif, Kolaboratif, dan Kredibel” di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/8).

Dalam forum yang dihadiri insan kehumasan dari berbagai kementerian dan lembaga tersebut, Budi Muliawan menjelaskan Biro Humas MPR secara intensif berkoordinasi dengan Biro Humas Kesekjenan DPR dan Kesekjenan DPD.

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Karena rangkaian persidangan ini melibatkan tiga lembaga legislatif, ketiga instansi kehumasan memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan publikasi kepada masyarakat berjalan dalam satu narasi dan satu napas yang sama.

“Apa yang ada di ruang sidang bisa dibawa ke ruang publik secara utuh. Pada tanggal 14 Agustus nanti, kami akan melaksanakan sidang mulai jam 08.30 sampai sekitar jam 11.00 WIB. Tugas kita bersama adalah memastikan seluruh rangkaian kegiatan tersebut terpublikasikan secara utuh kepada masyarakat,” kata Budi Muliawan dalam keterangannya, Kamis (13/8).

Lebih lanjut, Budi menyoroti tantangan besar kehumasan di era digital, khususnya fenomena menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemberitaan media akibat maraknya isu hoaks dan disinformasi.

Ditambah lagi dengan pesatnya perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) yang berpotensi memanipulasi konten video dan audio, peran kehumasan pemerintah dinilai menjadi sangat sentral.

“Di era AI saat ini, ngeri sekali ya, bisa kemudian ada video yang memunculkan seakan-akan kita berbicara padahal itu hasil dari AI. Artinya betul-betul peran kami sebagai kehumasan ini menjadi sangat sentral. Di samping itu, kami juga harus banyak mendengar dan kita juga harus melihat sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa tepat,” terangnya.