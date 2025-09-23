Kabupaten Bandung Barat KLB Keracunan MBG, 85 Dapur Ditutup

jpnn.com - KBB - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) menyusul terjadinya keracunan massal yang menyerang ratusan siswa seusai mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kecamatan Cipongkor, pada Senin (22/9).

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, penetapan status KLB dilakukan seiring proses penanganan korban dan investigasi yang tengah berlangsung.

"Fokus utama dari kami penanganan para korban. Jadi, sekarang juga kami sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penangannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh seperti itu,” kata Jeje, di Kantor Kecamatan Cipongkor, Selasa (23/9).

Dia mengatakan proses investigasi dapur MBG telah berlangsung saat ini. Langkah tersebut meliputi pengecekan perizinan, standarisasi, pengelolaan dan bahan yang diolah.

“Kalau belum layak, ya, kami harus memperbaiki. Khusus untuk dapur di Cipongkor ini kami tutup, untuk mempermudah investigasi,” ujarnya.

Dia mengatakan ada sekitar 85 dapur MBG di Kecamatan Cipongkor dan hampir seluruhnya belum tersertifikasi.

“Semuanya kami evaluasi, karena data yang saya dapat adalah 85 dapur memang belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan total korban yang terkonfirmasi hingga saat ini ada 369 orang.