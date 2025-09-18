Kabupaten Cianjur Tunjukkan Perbaikan Pengelolaan Sampah Lewat Pilot Project ISWMP

jpnn.com, CIANJUR - Persoalan sampah kian menjadi tantangan utama di Kabupaten Cianjur.

Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah timbulan sampah dari aktivitas rumah tangga, pasar tradisional, hingga kawasan wisata.

Kondisi geografis Cianjur yang luas dan beragam, meliputi kawasan urban, perdesaan, dan pegunungan, menyulitkan proses pengangkutan dan pengolahan sampah secara merata.

Di tengah keterbatasan infrastruktur dan sistem pengelolaan yang masih konvensional, tingkat kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah di tingkat rumah tangga masih rendah.

Banyak warga belum terbiasa melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, serta belum memahami nilai ekonomi dari daur ulang.

Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur tidak hanya fokus pada penguatan infrastruktur fisik, tetapi juga mulai membangun pendekatan berbasis masyarakat.

Program-program edukatif, seperti pelatihan pengolahan sampah organik, pengembangan bank sampah di desa-desa, dan kampanye pilah sampah di sekolah serta pesantren telah digencarkan dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui pendekatan kolaboratif bersama tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan kelompok perempuan, pemerintah daerah berupaya menanamkan budaya memilah sampah dari rumah sebagai langkah awal menuju pengelolaan sampah yang berkelanjutan.