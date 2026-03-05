Kabupaten Ini Punya 25 Ribu Lebih ASN, Semua Mendapat THR 2026
jpnn.com - BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran senilai Rp176 miliar untuk pembayaran THR ASN termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum Kabupaten Bekasi Iis Sandra Yanti memastikan alokasi anggaran THR ASN 2026 tersebut telah tersedia dalam postur APBD 2026 dan tinggal menunggu petunjuk teknis pencairan dari pemerintah pusat.
"Ada, sudah kami alokasikan melalui tim anggaran pemerintah daerah di APBD Kabupaten Bekasi 2026 untuk 12.056 PNS dan 13.398 PPPK," katanya di Cikarang, Rabu.
Dia menjelaskan alokasi THR bagi 12.056 PNS mencapai Rp102 miliar sedangkan 13.398 PPPK mendapatkan alokasi sebesar Rp74 miliar.
Secara total, Rp176 miliar uang THR ASN Kabupaten Bekasi akan beredar di masyarakat saat momentum Hari Raya Idulfitri tahun ini.
Iis menilai Rp176 miliar bukan nominal kecil. Dana tersebut berpotensi menjadi suntikan likuiditas yang signifikan bagi perekonomian daerah.
Tradisi belanja kebutuhan pokok, pakaian, kue lebaran hingga biaya mudik diperkirakan akan membuat uang berputar cepat di sektor riil.
Secara nasional, pemerintah pusat juga telah menyiapkan anggaran besar untuk THR aparatur.
Total ada 25 ribu lebih ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK yang akan mendapatkan THR 2026.
