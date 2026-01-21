Kabur ke Bali, Buronan Red Notice Rumania Nikahi WNI

jpnn.com, DENPASAR - Polri menyebutkan buronan red notice asal Rumania Zuleam Costinel Cosmin (33) menikahi seorang Warga Negara Indonesia saat kabur ke Bali untuk menghindari kejaran petugas.

Selama di Bali, Cosmin hidup dari penghasilan istri sirinya tersebut karena dia sendiri tidak banyak beraktivitas di luar takut diketahui petugas kepolisian.

"Kami dapati status yang bersangkutan telah menikah dengan status siri dengan orang kita Indonesia. Yang bersangkutan berusaha untuk tidak terlalu mencolok. Jadi, artinya yang berpenghasilan itu justru pasangan yang bersangkutan, dan ini yang menjadi support sistem kehidupan dia selama berada di pelarian," kata Kepala Bagian Kejahatan Internasional (Kabagjatranin) Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Kombes Ricky Purnama saat konferensi pers di Denpasar, Selasa malam.

Bahkan, kata Ricky, saat dilakukan penangkapan oleh aparat gabungan Polda Bali pada Kamis (15/1), istri sirinya tidak mengetahui bahwa Cosmin merupakan buronan yang paling dicari di Rumania karena kejahatannya melakukan pembunuhan terhadap seorang pengusaha lokal dan mengancam anaknya dengan menggunakan senjata api.

"Pada saat kami tangkap yang pasangannya tidak mengetahui bahwa status dia yang merupakan buronan," katanya.

Zuleam Costinel Cosmin digiring oleh petugas kepolisian dari dalam gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali menuju sebuah mobil tahanan.

Cosmin tampak menghindari sorotan kamera wartawan yang hadir. Menggunakan rompi oranye, Cosmin digiring petugas dengan tangan diborgol menuju mobil tahanan.

Sementara itu, SES NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjen Polisi Untung Widyatmoko mengatakan Cosmin merupakan DPO yang paling dicari di Rumania maupun wilayah Eropa atas kasus pembunuhan dan perampokan yang dilakukannya.