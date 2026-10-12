Kabur ke Malaysia, Buronan Kasus Pembunuhan Dipulangkan ke RI

jpnn.com, JAKARTA - Buronan kasus pembunuhan berinisial MKA yang kabur ke Malaysia akhirnya ditangkap.

Divisi Hubungan Internasional Polri memulangkan MKA ke Indonesia pada Minggu (11/10).

"Yang bersangkutan (MKA, red) telah diamankan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada 2 Oktober 2026 dan dipulangkan ke Indonesia pada Minggu, 11 Oktober 2026, melalui koordinasi dan kerja sama Atase Polri Kuala Lumpur dengan otoritas Malaysia," kata Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Untung Widyatmoko dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca Juga: Pelajar SMP di Semarang Tewas dengan Luka Bacok

Untung menjelaskan MKA merupakan tersangka kasus pembunuhan dengan korban seorang perempuan berinisial SNI.

Peristiwa tersebut terjadi di Surabaya, Jawa Timur, pada 25 Juni 2026. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya.

Berselang dua hari setelah kejadian tersebut, MKA pergi menuju Malaysia melalui jalur Surabaya–Dumai–Port Dickson. Keberangkatan tersebut diduga difasilitasi agensi yang menawarkan pekerjaan di Malaysia.

Setelah tiba, tersangka tersebut melanjutkan perjalanan menuju Kuala Lumpur dan bekerja di perusahaan kontraktor di kawasan Sungai Buloh, Selangor.

"Berdasarkan informasi yang diterima, yang bersangkutan diduga bekerja tanpa izin kerja yang sah dan terdapat dugaan permasalahan dokumen keimigrasian selama berada di Malaysia," jelas Untung.