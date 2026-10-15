Kabut Asap dan Dampaknya, Siapa Bertanggung Jawab?

jpnn.com - Setiap kali terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), masyarakat kembali berhadapan dengan ancaman yang sama.

Udara tercemar, anak-anak rentan mengalami gangguan pernapasan, aktivitas sekolah terganggu, dan warga yang menggantungkan hidup pada pekerjaan sehari-hari harus menghadapi risiko kehilangan pendapatan.

Bagi mereka, kebakaran hutan bukan sekadar berita tentang kerusakan lingkungan.

Dampaknya masuk ke rumah, mengganggu kesehatan, dan mengubah kehidupan yang semestinya berjalan normal.

Yang lebih memprihatinkan, karhutla bukan persoalan yang baru dikenal pemerintah.

Indonesia memiliki pengalaman panjang menghadapi kebakaran hutan dan kabut asap, termasuk dampaknya yang melintasi batas wilayah negara.

Pengalaman itu seharusnya menjadi bekal untuk memperbaiki kebijakan.

Namun, setiap kali kebakaran kembali meluas, perhatian publik lagi-lagi tersita oleh pemadaman, pembagian masker, dan imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah.