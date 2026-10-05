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Kabut Asap dan ISPA Mengintai, Dinkes Palangka Raya Turun Bagikan Masker

Kabut Asap dan ISPA Mengintai, Dinkes Palangka Raya Turun Bagikan Masker
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Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palangka Raya membagikan 1.000 masker dan 5.000 suplemen susu untuk menjaga kesehatan masyarakat terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Senin (5/10). Foto: source for jpnn

jpnn.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palangka Raya membagikan 1.000 masker dan 5.000 suplemen susu untuk menjaga kesehatan masyarakat terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Senin (5/10).

Kepala Dinkes Kota Palangka Raya Riduan mengatakan pembagian tersebut merupakan upaya melindungi warga dari risiko gangguan kesehatan akibat memburuknya kualitas udara.

"Kami rutin membagikan masker kepada masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Khusus pagi ini, kami tambahkan suplemen berupa susu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menyehatkan paru-paru," kata Riduan.

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Menurut Riduan, perlindungan bagi masyarakat juga diperkuat melalui fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

Dia memastikan masker gratis tersedia di seluruh puskesmas di Kota Palangka Raya.

"Setiap pasien yang berkunjung ke puskesmas akan mendapatkan masker gratis," ujarnya.

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Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan aksi tersebut akan terus dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi kesehatan masyarakat.

Dia menyebut kasus ISPA akibat karhutla masih menjadi perhatian serius.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palangka Raya membagikan ribuan masker dan suplemen susu untuk menjaga kesehatan masyarakat terdampak kabut asap akibat karhutla.

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