Kabut Asap di Segiri Tak Menyurutkan Hasrat Dewa United Menang Lawan Borneo FC

jpnn.com, JAKARTA - Dewa United Banten FC membawa pulang poin penuh dari lawatan ke markas Borneo FC pada pekan ketiga Super League 2026/27.

Bertandang ke Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9), Egy Maulana Vikri dan kolega menang dengan skor 3-1.

Denilson menjadi bintang di laga ini seusai mencetak dua gol kemenangan pada menit ke-90+1 (penalti) dan 90+6.

Adapun satu gol tambahan dicetak melalui Johnathan di menit ke-14.

Pada laga ini sejatinya laga tidak berlangsung normal mengingat kabut asap terlihat menyelimuti kawasan di Stadion Segiri, Samarinda.

Pelatih Dewa United Osmar Loss bahkan sejak awal laga sudah disarankan oleh tim dokter untuk menggunakan masker.

Juru taktik asal Brasil itu kemudian memilih tidak menggunakan masker mengingat tidak mengetahui apa dari penyebab kabut yang menyelimuti sekitar stadion.

“Saya sebenarnya sedikit khawatir ketika pertandingan baru dimulai. Bahkan, dokter tim sempat menawarkan masker kepada saya,” ujar manajer kelahiran 3 Juli 1975 itu.