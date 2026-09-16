menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Kabut Asap di Segiri Tak Menyurutkan Hasrat Dewa United Menang Lawan Borneo FC

Kabut Asap di Segiri Tak Menyurutkan Hasrat Dewa United Menang Lawan Borneo FC

Kabut Asap di Segiri Tak Menyurutkan Hasrat Dewa United Menang Lawan Borneo FC
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebrasi Denilson seusai membawa Dewa United Banten meraih kemenangan pada laga kandang melawan Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9). Foto: Dokumentasi Dewa United

jpnn.com, JAKARTA - Dewa United Banten FC membawa pulang poin penuh dari lawatan ke markas Borneo FC pada pekan ketiga Super League 2026/27.

Bertandang ke Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9), Egy Maulana Vikri dan kolega menang dengan skor 3-1.

Denilson menjadi bintang di laga ini seusai mencetak dua gol kemenangan pada menit ke-90+1 (penalti) dan 90+6.

Baca Juga:

Adapun satu gol tambahan dicetak melalui Johnathan di menit ke-14.

Pada laga ini sejatinya laga tidak berlangsung normal mengingat kabut asap terlihat menyelimuti kawasan di Stadion Segiri, Samarinda.

Pelatih Dewa United Osmar Loss bahkan sejak awal laga sudah disarankan oleh tim dokter untuk menggunakan masker.

Baca Juga:

Juru taktik asal Brasil itu kemudian memilih tidak menggunakan masker mengingat tidak mengetahui apa dari penyebab kabut yang menyelimuti sekitar stadion.

“Saya sebenarnya sedikit khawatir ketika pertandingan baru dimulai. Bahkan, dokter tim sempat menawarkan masker kepada saya,” ujar manajer kelahiran 3 Juli 1975 itu.

Kabut asap di Segiri, Samarinda, tidak menyurutkan semangat Dewa United Banten untuk raih kemenangan kedua di laga tandang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI