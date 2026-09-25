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Kabut Asap Ganggu Penerbangan di Bandara SMB II Palembang, Pesawat dari Jakarta Return to Base

Kabut Asap Ganggu Penerbangan di Bandara SMB II Palembang, Pesawat dari Jakarta Return to Base
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Bandara Internasional SMB II Palembang. Foto: dokumen Bandara.

jpnn.com, PALEMBANG - Kabut asap mengganggu operasional penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, pada Jumat (25/9/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang turun hingga sekitar 700 meter atau berada di bawah batas minimum operasional penerbangan.

Berdasarkan laporan operasional Bandara SMB II Palembang, kondisi jarak pandang di bawah batas minimum tersebut menyebabkan penerbangan mengalami holding atau menunggu di udara sebelum bisa melakukan pendaratan.

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Salah satu penerbangan yang terdampak yakni IU 922 rute Jakarta (CGK) menuju Palembang (PLM), yang dijadwalkan tiba di Bandara Internasional SMB II Palembang pada pukul 09.40 WIB.

Namun, akibat kondisi jarak pandang yang belum memenuhi batas minimum, penerbangan IU 922 mengalami gangguan operasional dan akhirnya melakukan return to base, yakni kembali ke bandara keberangkatan.

Dalam laporan tersebut, estimasi waktu kedatangan pesawat IU 922 sempat tercatat pukul 09.57 waktu setempat sebelum penerbangan dinyatakan return to base.

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Sementara itu, pada sisi keberangkatan dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tidak terdapat penerbangan yang tercatat mengalami penundaan akibat kondisi tersebut.

Gangguan penerbangan ini menunjukkan dampak kabut asap terhadap aktivitas di Palembang, terutama ketika jarak pandang turun hingga berada di bawah batas minimum keselamatan operasional.(mcr35/jpnn)

Pesawat dari Jakarta menuju Palembang return to base akibat jarak pandang yang turun hingga sekitar 700 meter.


Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Cuci Hati

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