Kabut Asap Ganggu Penerbangan di Bandara SMB II Palembang, Puluhan Pesawat Terdampak

jpnn.com, PALEMBANG - Kabut asap kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Minggu (4/10/2026).

Sejumlah penerbangan mengalami penundaan keberangkatan maupun pengalihan pendaratan setelah jarak pandang turun di bawah batas minimal.

Berdasarkan stand by statement General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, gangguan penerbangan tersebut terjadi mulai pukul 08.00 WIB.

Dari sisi keberangkatan, terdapat 15 penerbangan yang masuk dalam daftar terdampak, yakni Super Air Jet nomor penerbangan IU 921 rute Palembang-Jakarta, Citilink nomor penerbangan QG 989 Palembang-Batam, Super Air Jet nomor penerbangan IU 302 Palembang-Pangkalpinang, Lion Air nomor penerbangan JT 246 Palembang-Batam, dan Super Air Jet nomor penerbangan 964 Palembang-Kualanamu.

Penerbangan lainnya yakni Citilink nomor penerbangan QG 987, Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 107, AirAsia nomor penerbangan AK 461, Citilink nomor penerbangan QG 985, Super Air Jet nomor penerbangan IU 923, Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 109, Super Air Jet nomor penerbangan IU 879, Super Air Jet nomor penerbangan IU 935, Batik Air nomor penerbangan ID 7052, serta Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 119.

Sementara dari sisi kedatangan, sebanyak 16 penerbangan terdampak. Penerbangan tersebut berasal dari sejumlah rute, seperti Jakarta, Yogyakarta, Kuala Lumpur, Kualanamu, Pangkalpinang dan Halim Perdanakusuma.

Berikut daftar maskapai yang kedatangan yang terdampak, yakni Super Air Jet nomor penerbangan IU 933 dari Yogyakarta, Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 102 dari Jakarta, Super Air Jet nomor penerbangan IU 922 dari Jakarta, Citilink nomor penerbangan QG 984 dari Jakarta, dan AirAsia nomor penerbangan AK 462 dari Kuala Lumpur.

Kemudian Super Air Jet nomor penerbangan IU 878, Batik Air nomor penerbangan ID 6870, Super Air Jet nomor penerbangan IU 965, Batik Air nomor penerbangan ID 7051, Citilink nomor penerbangan QG 982, Pelita Air nomor penerbangan IP 314, Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 114, AirAsia nomor penerbangan AK 464, Super Air Jet nomor penerbangan IU 926, serta Super Air Jet nomor penerbangan IU 303.