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Kabut Asap Ganggu Penerbangan di Bandara SSK II Pekanbaru, 3 Pesawat Sempat Holding

Kabut Asap Ganggu Penerbangan di Bandara SSK II Pekanbaru, 3 Pesawat Sempat Holding
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Suasana di landasan pesawat di Bandara SSK II Pekanbaru. Foto:Rizki Ganda Marito/jpnn.

jpnn.com, PEKANBARU - Kabut asap dan jarak pandang yang terbatas mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru, Kamis (8/10/2026) pagi.

Tiga pesawat yang menuju Bandara SSK II Pekanbaru sempat melakukan holding atau berputar di udara sebelum akhirnya bisa melakukan pendaratan.

Ketiga penerbangan tersebut yakni Citilink QG936 rute Jakarta-Pekanbaru, Lion Air JT292 rute Jakarta-Pekanbaru, dan Malaysia Airlines MH841 rute Kuala Lumpur-Pekanbaru.

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General Manager Bandara SSK II Pekanbaru Achmad mengatakan ketiga pesawat tersebut akhirnya berhasil mendarat secara berurutan dalam rentang waktu sekitar 15 menit.

“Ketiganya akhirnya mendarat secara berurutan dalam rentang waktu sekitar 15 menit. Citilink QG936 mendarat pada pukul 08.26 WIB, disusul Lion Air JT292 pada pukul 08.33 WIB, dan Malaysia Airlines MH841 pada pukul 08.41 WIB,” ujar Achmad.

Menurutnya, sebelum mendarat, ketiga pesawat sempat berputar di udara Riau sambil menunggu kondisi yang memungkinkan untuk melakukan pendaratan di Bandara SSK II Pekanbaru.

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Kondisi jarak pandang di sekitar bandara juga masih menjadi perhatian.

Berdasarkan pemantauan pada pukul 08.44 WIB, jarak pandang atau visibility tercatat sekitar 1.000 meter.

Tiga pesawat yang menuju Bandara SSK II Pekanbaru sempat melakukan holding atau berputar di udara sebelum akhirnya dapat melakukan pendaratan.

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