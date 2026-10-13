Kabut Asap Ganggu Penerbangan Lagi, 2 Pesawat dari Bandara SMB II Palembang Delay

jpnn.com - Kabut asap kembali mengganggu operasional penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Selasa (13/10/2026).

Dua penerbangan keberangkatan menuju Batam dan Jakarta mengalami keterlambatan.

Berdasarkan data standby statement Bandara SMB II pada pukul 10.00 WIB, kedua penerbangan itu yakni, Lion Air JT 246 rute Palembang-Batam dan Super Air Jet IU 921 rute Palembang-Jakarta.

Maskapai Lion Air dengan jadwal keberangkatan pukul 06.00 waktu setempat baru berangkat pada pukul 07.07 WIB. Dengan demikian, penerbangan tersebut mengalami keterlambatan selama 1 jam 7 menit.

Sementara itu, penerbangan maskapai Super Air Jet dengan tujuan Jakarta juga mengalami keterlambatan. Pesawat yang dijadwalkan berangkat pukul 06.00 waktu setempat baru lepas landas pada pukul 09.25 WIB.

Keterlambatan penerbangan Super Air Jet tercatat mencapai 3 jam 25 menit dari jadwal keberangkatan yang telah ditentukan.

Baca Juga: KPK Ungkap Identitas 8 Tersangka Baru Korupsi Jalan Sumut

Keterlambatan tersebut terjadi di tengah kondisi kabut asap yang memengaruhi jarak pandang di Bandara SMB II Palembang. Berdasarkan pembaruan informasi pada pukul 10.00 WIB, jarak pandang di Bandara SMB II Palembang tercatat mencapai 2.000 meter.

Kondisi jarak pandang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam operasional penerbangan, terutama untuk memastikan keselamatan pesawat saat lepas landas maupun mendarat.