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Kabut Asap, Jarak Pandang di Bandara SSK II Pekanbaru Sempat 600 Meter

Kabut Asap, Jarak Pandang di Bandara SSK II Pekanbaru Sempat 600 Meter
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Tampak kabut tebal menyelimuti landasan di Bandara SSK II Pekanbaru. Foto/Ilustrasi: Dokumentasi petugas Bandara SSK II Pekanbaru

jpnn.com - Kondisi cuaca dengan jarak pandang terbatas berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru, Rabu (7/10/2026) pagi.

Salah satu penerbangan yang terdampak yakni Lion Air dengan nomor penerbangan JT 292 rute Jakarta (CGK)–Pekanbaru (PKU).

Pesawat tersebut terpaksa melakukan return to base (RTB) atau kembali ke bandara asal, Bandara Soekarno-Hatta.

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General Manager Bandara SSK II Pekanbaru, Achmad, mengatakan pesawat Lion Air JT 292 kembali ke Jakarta pada pukul 06.44 WIB karena kondisi jarak pandang di Bandara SSK II yang hanya mencapai sekitar 600 meter.

“Untuk penerbangan Lion Air JT 292 rute CGK–PKU mengalami return to base (RTB) atau kembali ke bandara asal ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 06.44 WIB karena kondisi cuaca di Bandara Sultan Syarif Kasim II, khususnya jarak pandang yang berada pada angka 600 meter,” ujar Achmad.

Meski demikian, tidak seluruh penerbangan mengalami gangguan akibat kabut asap.

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Sejumlah penerbangan tetap beroperasi dan telah diberangkatkan sesuai jadwal operasional, di antaranya IU 919, JT 279, dan QG 937.

Achmad menegaskan pihak pengelola Bandara SSK II terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi cuaca dan operasional penerbangan.

Kondisi cuaca dengan jarak pandang terbatas berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara SSK II Pekanbaru, Rabu (7/10/2026). Begini kondisinya.

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