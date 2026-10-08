Kabut Asap Kembali Mengganggu Penerbangan, 5 Pesawat Tertahan di Bandara SMB II Palembang

jpnn.com - Kabut asap tak hanya mengganggu aktivitas warga di darat, tetapi juga membuat operasional penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang ikut terdampak.

Lima penerbangan jadwal pagi dari dan menuju Palembang mengalami penundaan, Kamis (8/10/2026). Kondisi tersebut terjadi karena jarak pandang di sekitar bandara berada di bawah batas minimal penerbangan.

Kondisi tersebut masuk kategori Visibility Below Minimal. Jarak pandang di area bandara tercatat kurang dari 600 meter.

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Demi keselamatan penumpang dan kru, penerbangan yang terdampak harus ditunda hingga kondisi memungkinkan untuk kembali beroperasi.

Tiga penerbangan yang mengalami penundaan merupakan keberangkatan dari Palembang. Masing-masing Super Air Jet IU 921 rute Palembang-Jakarta, Super Air Jet IU 302 rute Palembang-Pangkalpinang, serta Garuda Indonesia GA 101 rute Palembang-Jakarta.

Sedangkan dari sisi kedatangan, dua penerbangan turut terdampak, yakni Super Air Jet IU 933 rute Yogyakarta-Palembang dan Garuda Indonesia GA 102 rute Jakarta-Palembang.

Pengelola SMB II terus memantau kondisi cuaca dan perkembangan jarak pandang di sekitar bandara. Penerbangan akan kembali berjalan normal setelah kondisi dinilai aman.

Atas gangguan tersebut, pihak pengelola bandara menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang. Keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas dalam menghadapi kondisi jarak pandang yang terbatas.(Mcr35/JPNN)



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