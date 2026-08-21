Kabut Asap Kian Pekat, Penerbangan dari dan Menuju Bandara Singkawang Dihentikan

jpnn.com - SINGKAWANG - Seluruh penerbangan dari dan menuju Bandara Singkawang, Kalimantan Barat, dihentikan sementara pada Jumat (21/8). Penghentian sementara itu dilakukan karena kabut asap yang kian menebal sehingga menyebabkan jarak pandang di bawah aman penerbangan.

Kepala Satuan Pelayanan Bandara Singkawang Ilham Hafizi mengatakan bahwa penghentian penerbangan dilakukan demi mengutamakan keselamatan penumpang, kru, dan pesawat. “Untuk hari ini, jadwal semua penerbangan terpaksa dibatalkan,” kata Ilham di Singkawang, Jumat (21/8).

Dia menambahkan bahkan maskapai Super Air Jet membatalkan penerbangan sampai 23 Agustus 2026. Berbeda dengan Super Air Jet, lanjut dia, pembatalan penerbangan TransNusa dilakukan secara harian dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca, kualitas udara, dan jarak pandang di sekitar bandara.

Menurut Ilham, kabut asap yang menyelimuti kawasan Bandara Singkawang dalam beberapa hari terakhir makin pekat. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang belum memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk keselamatan penerbangan. “Kondisi kabut asap saat ini makin parah, sehingga jarak pandang masih di bawah standar,” ujarnya.

Pihak Bandara Singkawang bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap kondisi cuaca, kualitas udara, dan jarak pandang untuk menentukan kelayakan operasional penerbangan.

Menurut Ilham, operasional penerbangan akan kembali dilakukan apabila kondisi telah membaik dan jarak pandang memenuhi standar keselamatan penerbangan. Dia mengimbau calon penumpang yang terdampak pembatalan untuk memantau perkembangan jadwal penerbangan dan melakukan pengecekan ulang melalui maskapai masing-masing.

Selain berdampak terhadap aktivitas penerbangan, kabut asap juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Warga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih berkabut asap. (antara/jpnn)