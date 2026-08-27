Kabut Asap Melanda Palembang, Jam Masuk Sekolah Diundur
jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang mengambil sejumlah langkah antisipasi menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap (karhutla). Salah satunya dengan mengundur jam masuk siswa sekolah.
Pemkot Palembang memutuskan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara tatap muka. Namun, jam masuk bagi siswa TK, PAUD, SS hingga SMP diundur menjadi pukul 08.00 WIB.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kegiatan tersebut diambil setelah pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk menyikapi kondisi kualitas udara dan potensi dampak ya terhadap kesehatan anak-anak.
"Untuk anak-anak sekolah, jam masuknya diundur jam 08.00 WIB, tetapi tetap offline," kata Dewa, Rabu (28/8/2026).
Selain mengatur ulang jam masuk sekolah, Pemkot Palembang juga mewajibkan siswa mengenakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan.
Ketentuan tersebut berlaku bagi siswa TK, PAUD, SD hingga SMP.
"Kemudian diwajibkan anak-anak SD, SMP, TK, PAUD untuk memakai masker ketika di luar," ujar Dewa.
Pemkot Palembang juga meniadakan sementara kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi membuat siswa lebih banyak beraktivitas di luar ruangan.
Jam masuk sekolah siswa-siswi di Palembang diundur jadi pukul 08.00 WIB. Ini menyusul terjadinya kabut asap yang melanda Kota Palembang.
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