Kabut Asap Meluas, 1.079 Hotspot Terdeteksi di Sumsel

jpnn.com - Sebanyak 1.079 titik panas (hotspot) terdeteksi di Sumatera Selatan pada Jumat (4/9/2026). Kondisi ini menunjukkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih tinggi di sejumlah wilayah.

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang diakses pada pukul 05.00 WIB, hotspot tersebar di 14 wilayah Sumsel. Jumlahnya meningkat dibandingkan dua hari sebelumnya, yakni 659 titik pada Rabu (2/9/2026) dan 926 titik pada Kamis (3/9/2026).

Banyuasin menjadi wilayah dengan sebaran hotspot tertinggi, mencapai 394 titik. Selanjutnya Musi Banyuasin 228 titik, Ogan Komering Ilir 172 titik, Muara Enim 112 titik dan Ogan Ilir 50 titik.

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Hotspot juga terdeteksi di PALI sebanyak 28 titik, OKU 20 titik, OKU Timur 20 titik, Musi Rawas Utara 16 titik, Musi Rawas 15 titik, Lahat 11 titik, dan Empat Lawang 5 titik.

Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman mengatakan peningkatan hotspot terjadi di tengah penanganan karhutla yang terus dilakukan tim gabungan. Sepanjang September 2026, tercatat 165 kejadian karhutla.

"Hasil patroli udara dan darat oke tim Satgas Karhutla mengidentifikasi 75 kejadian karhutla dengan sebaran direspons terdeteksi berada di 14 wilayah. Tren karhutla pada September ini sudah 165 kejadian," kata Sudirman.

Menurutnya, tingginya jumlah hotspot turut menjadi perhatian karena berdampak terhadap kondisi udara di sejumlah wilayah. Penanganan karhutla dilakukan melalui berbagai upaya, mulai dari patroli darat dan udara, pemantauan hotspot, operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga pemadaman di lokasi kebakaran.

"Penanganan terus diperkuat melalui pemadaman darat dan udara, termasuk pengerahan helikopter water bombing, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, pemantauan hotspot, serta pelibatan personel gabungan dan masyarakat," ujar Sudirman.