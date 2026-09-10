Kabut Asap Menyelimuti Sejumlah Wilayah di Kalsel, Habib Aboe Ingatkan Warga Taati Protokol Kesehatan

jpnn.com - BANJAR - Anggota MPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengingatkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah saat kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.

Legislator dari Daerah Pemilihan I Kalsel itu mengatakan bahwa kondisi kabut asap harus dihadapi dengan kewaspadaan. Sebab, kabut dapat membawa partikel halus yang berisiko mengganggu kesehatan.

“Kabut masih melanda Kalsel. Karena itu, saya mengingatkan masyarakat untuk tidak menganggap kondisi ini sepele. Protokol kesehatan harus diikuti agar bisa mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap,” katanya.

Habib Aboe menyampaikan itu saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalsel, Kamis (10/9).

Habib Aboe pun menyampaikan beberapa langkah yang perlu dilakukan masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan di tengah kabut asap.

“Pertama, gunakan masker medis saat keluar rumah," katanya.

Ketika kondisi kabut asap cukup pekat, Aboe menyarankan masyarakat untuk selalu gunakan masker N95, KN95, atau KF94 saat harus keluar rumah.

"Masker kain atau masker medis biasa tidak cukup efektif untuk menyaring partikel halus dari asap,” ujarnya.