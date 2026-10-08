Kabut Asap Selimuti Riau, BPBD Sebut Kiriman dari Tetangga

jpnn.com, JAKARTA - Kabut asap tebal yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Padahal, saat ini tidak terdapat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) aktif.

Kepala Pelaksana BPBD Riau M Edy Afrizal mengatakan kabut asap yang masuk ke Riau merupakan asap kiriman dari wilayah provinsi tetangga yang masih terdapat titik panas.

“Riau nihil titik api aktif. Asap yang ada merupakan asap kiriman karena sumber titik api berada di luar Riau,” kata Edy Kamis (8/10).

Baca Juga: Asap Pekat yang Menyelimuti Palembang tak Sebanding dengan 3 Titik Karhutla di Sumsel

Menurut Edy, kondisi Karhutla di Riau sebelumnya telah berhasil dipadamkan setelah hujan turun di hampir seluruh wilayah.

Namun, asap dari daerah lain masih terbawa angin dan masuk ke wilayah Riau dari wilayah Sumatera Selatan.

Data citra sebaran asap BMKG 7 Oktober 2026 pukul 08.00 WIB menunjukkan sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu dan Kepulauan Riau.

BMKG juga memantau arah pergerakan angin yang secara umum bertiup dari timur-tenggara menuju barat laut-utara, sehingga memungkinkan asap dari wilayah sumber bergerak dan menumpuk di Riau.

Edy mengatakan kondisi tersebut membuat sejumlah daerah di Riau ikut terdampak kabut asap, meskipun tidak menjadi sumber kebakaran.