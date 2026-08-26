Kabut Asap Tebal, Polresta Pekanbaru Bagikan 1.700 Masker untuk Masyarakat

jpnn.com, PEKANBARU - Satlantas Polresta Pekanbaru membagikan sebanyak 1.700 masker kepada pengguna jalan di sejumlah titik strategis Kota Pekanbaru, Selasa (25/8/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara yang mulai diselimuti kabut asap.

Pembagian masker dilakukan di antaranya di kawasan Tugu Zapin, bawah Flyover Gurindam 2, dan Tugu Perjuangan Jalan Diponegoro.

Kegiatan dipimpin langsung Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta bersama Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Satrio.

Petugas turun langsung ke jalan untuk membagikan masker kepada pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

Kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia, menjadi salah satu prioritas dalam pembagian masker.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta mengatakan pembagian masker merupakan langkah sederhana untuk membantu mengurangi risiko masyarakat terpapar dampak buruk kualitas udara, termasuk gangguan pernapasan.

“Masker ini kami bagikan kepada pengguna jalan sebagai langkah sederhana untuk membantu memberikan perlindungan saat beraktivitas di luar ruangan, terutama dalam kondisi udara yang berasap,” ungkap Muharman.