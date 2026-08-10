Kabut Asap Tipis Menyelimuti Palembang, Begini Kondisi Penerbangan di Bandara SMB II

jpnn.com, PALEMBANG - Kabut asap tipis mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Palembang. Kondisi ini terlihat di beberapa kawasan dan membuat jarak pandang tampak sedikit berkurang, terutama pada waktu tertentu.

Meski demikian, kondisi kabut asap tersebut belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak bandara, operasional penerbangan hingga saat ini masih berjalan normal.

Aktivitas keberangkatan dan kedatangan pesawat di Bandara SMB II tetap berlangsung seperti biasa.

Belum ada informasi mengenai gangguan atau penghentian sementara penerbangan yang disebabkan oleh kondisi kabut asap di wilayah Palembang.

Kondisi tersebut menjadi kabar positif bagi calon penumpang yang hendak bepergian melalui Bandara SMB II.

Namun, kondisi udara tetap menjadi perhatian mengingat Sumatera Selatan saat ini memasuki periode rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kabut asap dari sejumlah titik karhutla berpotensi memengaruhi kualitas udara maupun jarak pandang apabila konsentrasinya meningkat.