Kacamata Pintar Ini Dirilis, Andalkan AI untuk Tingkatkan Produktivitas

jpnn.com, JAKARTA - PT Denka Pratama Indonesia resmi meluncurkan Rokid AI Smart Glasses, kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam ajang Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarat.

Kacamata pintar itu menawarkan sederet fitur mutakhir yang dapat mendukung produktivitas, komunikasi, dan transformasi digital di berbagai sektor.

Melalui partisipasi ini, perusahaan ingin memperkenalkan bagaimana teknologi Artificial Intelligence (AI) yang terintegrasi dalam perangkat wearable dapat mendukung produktivitas, komunikasi, dan transformasi digital di berbagai sektor.

Chief Marketing Officer PT Denka Pratama Indonesia, Bagus Widiyanto mengungkapkan ajang ini menjadi kesempatan yang tepat baginya untuk memperkenalkan bagaimana AI kini hadir dalam perangkat yang lebih personal, praktis, dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari.

"Bersama Rokid, kami ingin semakin banyak masyarakat dan pelaku industri di Indonesia merasakan langsung bagaimana AI Smart Glasses dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung transformasi digital di berbagai sektor" ujar Bagus Widiyanto dalam siaran persnya, Jumat (7/8).

Rokid AI Smart Glasses menyajikan pengalaman komputasi yang lebih natural dan praktis dalam aktivitas harian.

Pengguna dapat mengoperasikan berbagai fungsi perangkat wearabel itu melalui smartphone dengan perintah suara, tampilan augmented display, hingga akses informasi secara hands-free.

Kehadiran Rokid di DTI-CX 2026 juga menjadi bagian dari langkah PT Denka Pratama Indonesia dalam memperluas ekosistem AI consumer device di Indonesia sekaligus memperkenalkan Rokid sebagai official AI Smart Glasses yang tersedia secara resmi melalui jalur distribusi nasional.