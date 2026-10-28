Kadar HbA1c Tetap Tinggi Meski Rutin Minum Obat? Simak Penjelasan Diabetologist

jpnn.com, JAKARTA - Kasus kadar HbA1c masih tinggi meskipun sudah menjalani pengobatan secara rutin bisa terjadi pada pasien diabetes.

Diabetologist sekaligus Founder mGanik dr. Kelvin Candiago, M.M, MARS, DABRM menyampaikan jika terjadi kasus tersebut, maka pasien perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh.

“Evaluasi tersebut mencakup efektivitas terapi hingga pola makan, aktivitas fisik, dan pemantauan gula darah sehari-hari,” kata dr. Kelvin, dalam tayangan edukasi "Topik Diabetes Hari Ini", baru-baru ini.

Menurut dia, banyak diabetesi menganggap rutin minum obat dan memeriksa gula darah harian sudah cukup untuk mengendalikan diabetes.

Padahal, pemeriksaan gula darah pada waktu tertentu belum dapat menggambarkan rata-rata kadar gula darah dalam jangka panjang.

Salah satu pemeriksaan yang dapat membantu mengevaluasi kondisi tersebut adalah HbA1c. "Untuk melihat lebih presisi apakah pasien itu diabetes atau nggak, bisa menggunakan yang namanya pemeriksaan HbA1c," ujar dr. Kelvin.

HbA1c mencerminkan rata-rata kadar gula darah selama sekitar 2–3 bulan terakhir. Secara umum, nilai HbA1c di bawah 5,7% termasuk kategori normal, sedangkan nilai 6,5% atau lebih merupakan salah satu kriteria diagnosis diabetes.

Bagi penderita diabetes, target HbA1c perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien dan dievaluasi bersama dokter.