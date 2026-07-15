Kader Demokrat Aceh Kirim Surat Terbuka ke AHY, Ungkap Dugaan Intervensi Menjelang Musda

jpnn.com - Bendahara DPD Partai Demokrat Aceh Nurdiansyah Alasta menyampaikan surat terbuka kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelang musyawarah daerah atau musda parpol berlambang bintang mercy itu di Serambi Mekah.

Melalui suratnya, Nurdiansyah mengaku telah mengantongi dukungan dari 18 DPC se-Aceh setelah sebelumnya mendapat restu dari petinggi Partai Demokrat yang juga Menekraf Teuku Riefky Harsya.

Momen Bendahara DPD Demokrat Aceh Nurdiansyah Alasta bersama ketua pengurus DPC bertemu Teuku Riefky Harsya. Foto: supplied

"Pada awal proses Musda, saya terlebih dahulu meminta restu kepada Bapak Teuku Riefky Harsya sebagai tokoh dan senior kami, untuk maju sebagai calon ketua DPD Partai Demokrat Aceh. Saat itu beliau menyampaikan persetujuan," kata Nurdiansyah dikutip dari suratnya, Rabu (15/7).

Hasil konsolidasi tersebut membuahkan dukungan dari 18 DPC Demokrat di Aceh. Lantas, mereka bersama-sama berangkat ke Jakarta dan bertemu Teuku Riefky, sebagai bentuk kesungguhan mengikuti mekanisme partai.

Menurut Nurdiansyah, situasi berubah setelah kepemimpinan DPD Demokrat Aceh dijalankan Plt. Ketua DPD Riyan Firmansyah.

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Dia menyebut menjelang musda, dia memperoleh informasi dari ketua DPC bahwa Teuku Riefky Harsya menghubungi satu per satu ketua DPC agar mengalihkan dukungan kepada Sayuti Abubakar yang disebutnya bukan berasal dari kader Partai Demokrat.

Diketahui, Sayuti Abubakar merupakan kandidat lain dalam Musda Demokrat Aceh bulan Agustus mendatang.