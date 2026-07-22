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Kader Gerindra Mengeklaim Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Selalu Kompak

Kader Gerindra Mengeklaim Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Selalu Kompak
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Preiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/tom.

jpnn.com - Ketua DPP Gerindra Bambang Haryadi menyebut hubungan Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka tetap baik dan saling melengkapi satu sama lain.

Hal demikian dikatakan Bambang menyikapi posisi duduk Gibran yang tak bersebelahan dengan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Senin (20/7).

"Pak Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran saling melengkapi dalam bekerja. Keduanya selalu kompak," kata Bambang kepada awak media, Rabu (22/7).

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Sekretaris Fraksi Gerindra DPR itu meminta publik tidak terlalu berspekulasi terhadap hubungan Prabowo dan Gibran setelah insiden duduk di SKP yang tak bersebelahan.

"Jadi jangan didramatisir. Presiden dan wakil presiden bekerja saling melengkapi," ujar Bambang.

Dia menegaskan Prabowo-Gibran saling melengkapi dalam menjalankan pemerintahan meski tak duduk bersebelahan saat SKP. 

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'Ada pihak yang ingin memecah kekompakan keduanya, dengan menframing narasi provokatif, tetapi kami yakin masyarakat tidak akan terpengaruh," ujar dia.

Bambang menyebut Prabowo selama ini selalu memberikan Gibran ruang untuk bekerja, seperti menyerap aspirasi masyarakat ke berbagai daerah.

Ketua DPP Gerindra Bambang Haryadi meminta publik tidak terlalu berspekulasi soal hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran.

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