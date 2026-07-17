Kader Golkar Laporkan Dua Anggota DPRD Riau ke DPP dan Mahkamah Etik, Minta Dijatuhi Sanksi Tegas

jpnn.com - Kader Partai Golkar TB. Faisal Hamdan melaporkan dua anggota DPRD Provinsi Riau, yaitu Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Mahkamah Etik Partai Golkar.

Faisal yang akrab disapa Uui itu menyampaikan Laporan menyusul setelah insiden pertikaian keduanya yang viral di media sosial dan dinilai mencoreng nama baik partai.

Uui mengatakan laporan resmi tersebut berisi pengaduan sekaligus permohonan agar DPP Partai Golkar memberikan sanksi organisasi atas dugaan pelanggaran etika dan disiplin berat yang dilakukan kedua kader tersebut.

Menurutnya, insiden yang terjadi di lobi Gedung DPRD Provinsi Riau pada 16 Juli 2026 itu memperlihatkan adanya cekcok, saling dorong, hingga dugaan baku hantam antara kedua legislator.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik setelah rekaman kejadiannya beredar luas di media sosial.

"Sebagai kader Partai Golkar, saya merasa berkewajiban menjaga kehormatan dan marwah partai. Peristiwa ini sangat disayangkan karena telah menimbulkan kegaduhan publik serta merugikan nama besar Partai Golkar," ujar Uui dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).

Dia menilai tindakan yang diduga melibatkan kekerasan fisik di lingkungan parlemen merupakan pelanggaran serius terhadap etika politik, disiplin organisasi, dan kehormatan jabatan sebagai wakil rakyat.

Uui dalam laporannya meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Mahkamah Etik Partai Golkar untuk: