Kader PDIP Kota Bekasi Galang Dana untuk Bantu Korban Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi menggelar aksi solidaritas dengan menggalang dana internal untuk membantu korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi Ahmad Faisyal Hermawan mengatakan seluruh dana yang terkumpul bersumber dari iuran sukarela keluarga besar partai.

“Dana Rp 50 juta murni berasal dari anggota Fraksi kami, kemudian pengurus Partai dari tingkat anak ranting sampai tingkat DPC,” kata Faisyal dalam keterangan tertulisnya, pada Minggu (7/12).

“Jadi, ini murni dari keluarga besar PDI Perjuangan Kota Bekasi, kami tidak menampung donasi dari masyarakat umum,” jelas Faisyal.

Dia memaparkan bahwa penyaluran bantuan akan diberikan berupa barang-barang kebutuhan pokok di daerah yang dekat dengan lokasi terdampak.

Barang seperti obat-obatan, selimut, pakaian, dan sembako akan dibawa menggunakan mobil box menuju wilayah bencana.

“Teman-teman dewan berangkat Selasa besok, uangnya dibelanjakan di sana baru kemudian didistribusikan,” kata dia.

Rombongan Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi yang akan berangkat dipimpin oleh Arif Rahman Hakim (ARH), bersama para anggota dewan lainnya, yakni Rudy Heryansyah, Samuel Sitompul, dan Agus Boyo.