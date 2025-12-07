menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Kader PDIP Kota Bekasi Galang Dana untuk Bantu Korban Bencana Sumatra

Kader PDIP Kota Bekasi Galang Dana untuk Bantu Korban Bencana Sumatra

Kader PDIP Kota Bekasi Galang Dana untuk Bantu Korban Bencana Sumatra
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi usai menggalang dana internal untuk membantu korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Foto: dokumentasi DOC PDIP Kota Bekasi

jpnn.com, JAKARTA - DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi menggelar aksi solidaritas dengan menggalang dana internal untuk membantu korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi Ahmad Faisyal Hermawan mengatakan seluruh dana yang terkumpul bersumber dari iuran sukarela keluarga besar partai.

“Dana Rp 50 juta murni berasal dari anggota Fraksi kami, kemudian pengurus Partai dari tingkat anak ranting sampai tingkat DPC,” kata Faisyal dalam keterangan tertulisnya, pada Minggu (7/12).

Baca Juga:

 “Jadi, ini murni dari keluarga besar PDI Perjuangan Kota Bekasi, kami tidak menampung donasi dari masyarakat umum,” jelas Faisyal.

Dia memaparkan bahwa penyaluran bantuan akan diberikan berupa barang-barang kebutuhan pokok di daerah yang dekat dengan lokasi terdampak.

Barang seperti obat-obatan, selimut, pakaian, dan sembako akan dibawa menggunakan mobil box menuju wilayah bencana.

Baca Juga:

“Teman-teman dewan berangkat Selasa besok, uangnya dibelanjakan di sana baru kemudian didistribusikan,” kata dia.

Rombongan Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi yang akan berangkat dipimpin oleh Arif Rahman Hakim (ARH), bersama para anggota dewan lainnya, yakni Rudy Heryansyah, Samuel Sitompul, dan Agus Boyo.

Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi Ahmad Faisyal Hermawan mengatakan bahwa seluruh dana yang terkumpul bersumber dari iuran sukarela keluarga besar partai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI