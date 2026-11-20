jpnn.com, JAKARTA - Kader Pemuda Muhammadiyah Fuji Abdul Rohman menilai kapasitas Dasco untuk mendampingi Prabowo di tingkat eksekutif tidak terlepas dari kemampuannya dalam membangun komunikasi lintas partai politik dan merangkul berbagai elemen kepentingan nasional.

Fuji mengatakan pandangan tersebut berdasarkan pengalamannya saat bertugas mendampingi Sufmi Dasco Ahmad di DPR RI pada tahun 2019 sampai dengan 2024.

"Beliau memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai jembatan komunikasi sekaligus pohon rindang yang mengayomi seluruh berbagai kepentingan," ungkap Fuji di Jakarta, Kamis (19/11).

Fuji pun menyoroti peran sentral Dasco dalam mengawal pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Bagi Fuji, konsistensi Dasco dalam menuntaskan regulasi yang telah lama dinantikan publik tersebut mencerminkan sikap kenegarawanan yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kalkulasi politik jangka pendek.

Pendekatan politik yang mengedepankan dialog dan meredam fragmentasi itulah yang kemudian menginspirasi Fuji merumuskan gagasan “Negarawan Muda Merah Putih” pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah 2026 mendatang.

Dalam kontestasi itu, Fuji akan maju sebagai calon ketua umum Pemuda Muhammadiyah.

"Nilai yang dapat dipetik dari khas politik 'komandan' adalah keberanian untuk melepas ego sektoral demi Merah Putih," ujarnya.