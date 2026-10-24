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Kader PSI Bogor Desak Jokowi Masuk Jajaran Pengurus Pusat

Kader PSI Bogor Desak Jokowi Masuk Jajaran Pengurus Pusat
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Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kabupaten Bogor di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/10/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kabupaten Bogor di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/10).

Jokowi tiba bersama putra bungsunya yang juga Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep.

Kedatangan mereka disambut Ketua DPD PSI Bogor Rena Da Frina bersama jajaran partai yang telah menunggu di lobi SICC.

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Jokowi mengenakan kemeja putih dengan logo PSI di bagian dada kanan serta topi putih. Sementara itu, Kaesang terlihat mengenakan baju putih dan topi berlambang gajah.

Setibanya di lokasi, Jokowi dan Kaesang langsung berjalan menuju ruang acara.

Sambil berjalan, keduanya juga melayani ajakan swafoto dari para kader PSI yang telah lebih dulu berada di tempat tersebut.

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Ketua DPD PSI Kabupaten Bogor Rena Da Frina dalam sambutannya sempat menyinggung kapan Jokowi masuk di kepengurusan DPP PSI.

Menurut Rena, permintaan agar Jokowi menjadi pengurus DPP PSI merupakan aspirasi para pengurus daerah.

Menurut Rena, permintaan agar Jokowi menjadi pengurus DPP PSI merupakan aspirasi para pengurus daerah

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