Kader PSI Christian Widodo Raih Penghargaan National Governance Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Kupang Christian Widodo menerima penghargaan kategori Strategic Leadership in Eastern Urban Transformation pada ajang National Governance Award 2026.

Dia dinilai sebagai pemimpin yang berhasil melakukan transformasi perkotaan di Indonesia Timur.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukan semata hasil kerja individu, melainkan buah kolaborasi seluruh elemen kota.

“Ini bukan hebat saya tapi karena se-ijin Tuhan serta dukungan dan doa dari semua warga Kota Kupang. Oleh krn itu saya mengucapkan limpah Terimakasih kepada seluruh warga Kota Kupang,” katanya di Jakarta, Minggu (26/4).

Kebanggan tersendiri untuk Kota Kupang karena dari penghargaan ini mereka dinilai berdasarkan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dari seluruh daerah di Indonesia, hanya satu provinsi, satu kota, dan dua kabupaten yang terpilih menerima penghargaan tersebut.

“Kita memenangkan kategori puncak dari semua Kategori yakni Strategic Leadership, Ini apresiasi yang luar biasa untuk kinerja kita karena indikator yang digunakan juga objektif yakni Tingkat kemiskinan, IPM (indeks pembangunan manusia) dan TPT (tingkat pengangguran terbuka),” jelas Christian Widodo.