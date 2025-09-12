Kader SOKSI Masuk Bursa Menpora, Mukhamad Misbakhun Buka Suara

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Putri Anetta Komarudin masuk bursa Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora).

Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Mukhamad Misbakhun menyatakan bangga salah satu kader SOKSI digadang-gadang masuk kabinet Merah Putih.

Namun, ia menegaskan hal itu adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: SOKSI Puji Ketegasan Presiden Prabowo Membasmi Mafia dan Megakorupsi

"Kami bangga kalau itu memang menjadi pilihan Bapak Presiden. Kami sadar sepenuhnya bahwa posisi di kabinet itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Kalau ada kader SOKSI yang dipilih, itu akan menjadi kebanggaan yang tersendiri, kebanggaan yang luar biasa bagi kami," kata Misbakhun di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat.

Misbakhun enggan berkomentar lebih lanjut soal kans Putri Komarudin ditunjuk sebagai Menpora, seraya menegaskan kembali bahwa hal itu adalah keputusan Presiden, namun menambahkan kader SOKSI senantiasa siap apabila diberi amanat oleh Presiden.

"Jadi kalau menurut saya etisnya itu jangan ditanya kepada yang bersangkutan (Putri Komarudin). Karena begini, itu adalah haknya Presiden. Saya yakin kalau Presiden menunjukkan sebagai warga negara yang baik, sebagai seorang kader yang baik, kader SOKSI pasti saya yakin Ibu Putri akan siap. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden," ujarnya.

Diketahui dua kursi menteri kosong usai Presiden Prabowo mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Dito Ariotedjo sebagai Menpora. Hingga kini, Prabowo belum melantik pengganti keduanya.

Presiden meminta untuk menunggu terkait Menko Polkam dan Menpora, mengingat dua kursi di puncak kementerian tersebut masih kosong.