menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Kader Terluka, PPP Bakal Polisikan Perusuh Muktamar X

Kader Terluka, PPP Bakal Polisikan Perusuh Muktamar X

Kader Terluka, PPP Bakal Polisikan Perusuh Muktamar X
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tensi tinggi mulai terasa pada hari pertama Muktamar X PPP yang dimulai pada Sabtu (27/9) ini di Ancol, Jakarta. Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengaku bakal menempuh ke jalur hukum pihak yang melakukan kerusuhan saat Muktamar X partai Kabah di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9).

"Banti akan kami lanjutkan dengan proses hukum," kata Mardiono kepada awak media di Ancol, Jakarta, Sabtu.

Diketahui, kerusuhan pecah di luar ruangan Muktamar X PPP. Beberapa orang terlihat melempar tongkat berkelir putih ke kader partai Kabah.

Baca Juga:

Kerusuhan terjadi setelah DPP PPP menyelesaikan pembukaan Muktamar X yang mendengarkan pemaparan ketua panitia dan pidato Mardiono. 

Kerusuhan mereda setelah petugas keamanan dari PPP memisahkan pihak pelempar ke luar gedung Muktamar X.

Mardiono mengatakan ulah perusuh mengakibatkan kader PPP terluka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Baca Juga:

"Beberapa kader kami yang saat ini sedang ada di rumah sakit, yang mengalami cedera di bagian kepala, kemudian di bagian bibir, dan lain sebagainya," ujarnya.

Mardiono mengatakan kerusuhan saat Muktamar X yang menjadi dasar proses penentuan Ketum PPP dipercepat.

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengaku bakal melaporkan perusuh saat Muktamar X partai Kabah di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI