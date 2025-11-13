Kader Tolak Budi Arie Masuk Gerindra, Prasetyo Hadi: Kami Akan Mempertimbangkan

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) DPP Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan suara kader tingkat DPC bakal menjadi bahan pertimbangan sebelum menerima atau tidaknya Budi Arie bergabung ke parpol berlambang kepala burung Garuda.

Dia berkata demikian demi menanggapi pernyataan sejumlah kader DPC di Gerindra yang menolak Ketua ProJo Budi Arie bergabung ke partai mereka.

"Ya, kami mendengarkan, lah. Kami mendengarkan suara dari teman-teman DPC, begitu," kata Pras sapaan Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).

Baca Juga: Ketua Tidar Jawa Barat Menolak Rencana Budi Arie Bergabung di Partai Gerindra

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu memastikan suara kader Gerindra tingkat DPC akan didengarkan sebelum menerima atau tidak Budi Arie.

"Ya, ada suara itu, ya, itulah jadi pertimbangan," kata Pras.

Dia mengatakan Gerindra sampai kini belum menentukan akan menerima Budi Arie bergabung ke partai.

Baca Juga: DPC Gerindra Makassar Menolak Keras Ketum Projo Budi Arie Gabung Gerindra

"Belum, belum," ujar Pras.

Dia kemudian menerima pertanyaan awak media soal kemungkinan Presiden RI Prabowo Subianto mendengar suara penolakan DPC Gerindra terhadap Budi Arie.