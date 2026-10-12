Kades Ciangsana Siap Fasilitasi Mediasi terkait Bangunan di Taman Coatesville

jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, akan mengundang warga Cluster Coatesville untuk berdialog dan bermusyawarah terkait polemik pembangunan bangunan seluas 480 meter persegi di area taman.

Kepala Desa Ciangsana Udin Saputra mengatakan dialog dijadwalkan berlangsung pada 17 Oktober 2026 mendatang. Pihaknya juga akan mengundang Camat untuk memimpin jalannya diskusi.

“Insya Allah kami akan mengundang secara terbuka untuk dialog dan musyawarah dengan warga di hari sabtu besok tanggal 17 Oktober 2026 dengan mengundang Pak Camat untuk memimpin jalannya diskusi dengan warga,” kata Udin saat dihubungi, Senin (12/10).

Ia menjelaskan, area yang menjadi lokasi pembangunan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) milik Pemerintah Kabupaten Bogor.

Karena itu, kewenangan menghentikan pembangunan berada di tangan pemerintah kabupaten.

Udin mengaku telah menerima laporan warga yang keberatan dengan pembangunan tersebut.

Ia juga telah menyampaikan persoalan itu kepada camat dan secara lisan meminta Ketua RW menghentikan sementara pembangunan gazebo hingga tercapai kesepakatan dengan warga.

Terkait perizinan, Udin mengakui bangunan tersebut belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia mengaku mengetahui adanya pembangunan setelah menerima laporan dari warga yang keberatan.