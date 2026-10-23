Kades Jayalaksana Sunat Uang Ganti Rugi Ratusan Juta Rupiah Milik Warga, Terlalu!

jpnn.com, INDRAMAYU - Polda Jawa Barat mengungkap dugaan korupsi pemotongan uang ganti rugi pembebasan lahan proyek Pertamina, di Kabupaten Indramayu.

Kepala Desa Jayalaksana berinisial WS diduga memotong uang ganti rugi milik warga yang menyebabkan kerugian mencapai Rp866,63 juta.

Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Ade Mulyana mengatakan kasus berawal saat Pertamina EP Zona 7 melakukan pembebasan lahan seluas 25.081 meter persegi.

Pembebasan lahan itu untuk proyek pemasangan jalur pipa gas bawah tanah JTB-INT1, mencakup 90 bidang tanah milik 75 warga Desa Jayalaksana.

Pertamina menetapkan nilai ganti rugi sebesar Rp385.000 per meter persegi yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing warga.

Namun, tersangka WS yang menjabat sebagai Kepala Desa Jayalaksana periode 2021-2027 bersama perangkat desa, diduga memanfaatkan proses pembebasan lahan tersebut untuk meraup keuntungan pribadi.

Dengan dalih biaya pengukuran, pematokan, administrasi surat tanah, hingga pembayaran PBB, pihak desa kemudian memotong uang ganti rugi sebesar Rp35 ribu per meter persegi.

"Padahal seluruh biaya pengurusan, pematokan, dan pengukuran lahan tersebut sepenuhnya sudah ditanggung oleh pihak Pertamina," kata Ade dalam keterangannya, Jumat (23/10).