Kades Rambah Kawasan Hutan, Lalu Dijadikan Kebun Sawit

jpnn.com, INDRAGIRI HULU - Polres Indragiri Hulu (Inhu) menangkap Kepala Desa Pesajian berinisial M (49) dan rekannya terkait kasus dugaan perambahan kawasan hutan di Kecamatan Peranap, Riau.

Selain M, rekannya berinisial ES (53) yang diduga terlibat dalam aktivitas pembukaan lahan di kawasan hutan yang berada dalam areal konsesi PT Citra Sumber Sejahtera Sejati (CSSS), juga diamankan.

Kasatreskrim Polres Inhu AKP Yhon Mabel mengatakan kedua tersangka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Kedua tersangka sudah ditahan atas kasus perambahan hutan untuk dijadikan kebun sawit. Salah satu pelaku oknum kepala desa berinisial M,” kata Mabel, Senin (26/10).

Mabel menjelaskan M menjabat sebagai kepala Desa Pesajian hingga saat ini.

Kasus ini bermula ketika tim patroli darat PT CSSS melakukan pemeriksaan rutin di wilayah konsesi perusahaan. Saat berada di Compartemen I 989, petugas mendengar suara alat berat yang sedang beroperasi.

Setelah dilakukan pengecekan, tim menemukan satu unit excavator yang digunakan untuk membuka lahan.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Polres Inhu untuk ditindaklanjuti secara hukum.