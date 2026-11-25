Kadet STIP Indonesia Raih 2 Medali Emas Lewat Robot Pintar Maritim di Jepang
jpnn.com, JAKARTA - Tim Robotik Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Indonesia meraih dua medali emas di ajang World Robot Games (WRG) 2026, yang digelar di Chibagin Arena, Jepang, pada 17–19 November 2026.
Ketua STIP Indonesia, Dr. Capt. Tri Cahyadi mengatakan dalam kompetisi tersebut anak-anak didiknya menghadapi persaingan ketat dengan kurang lebih 500 peserta dari 11 negara, di antaranya Jepang, Korea, Mesir, Indonesia, Filipina, Thailand, Selandia Baru, Bangladesh, Taiwan, Singapura, dan Malaysia.
“Kami bersyukur pada 14 kategori lomba, kontingen STIP Indonesia menonjol lewat kategori Innovative Robot Senior. Alhamdulillah kami berhasil mendapatkan dua penghargaan bergengsi yaitu Gold Medal untuk kategori Innovative Robot Senior ArTec Champion dan Gold Medal untuk kategori Innovative Robot Senior Milestone Award,” ujarnya.
Adapun para kadet yang berhasil merebut prestasi tersebut adalah Muhammad l’zaz Ihsan Kamil Aditya’s, Shaka Brahmatisto, Abyeza Hakim Aliyyi, Samuel Markus Nasogi, Taufik Syahputra dan Fachrulrozi Septian Pratama.
“Keberhasilan para kadet Angkatan 68 beserta tim pendamping ini lahir dari pengembangan dua robot inovatif yang dirancang guna menjawab tantangan nyata di atas kapal, yaitu PHAROS (AI-Based Ship Patrol Robot) Robot patroli otonom berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan VISOR (Magnetic Ship Hull Inspection Robot),” kata Capt Tri.
Dia menjelaskan PHAROS bertugas memeriksa area kapal secara otomatis. Berbekal teknologi LiDAR, sensor gas, dan kamera AI, PHAROS mampu mendeteksi gas beracun, potensi kebakaran, hingga korosi guna memperkuat keselamatan dan keamanan awak kapal.
VISOR dirancang khusus untuk inspeksi lambung kapal, robot magnetik ini mengandalkan magnetic track, kamera AI, dan sensor gas untuk mengidentifikasi korosi, kerusakan struktur, serta gas berbahaya. Kehadirannya membuat proses pemeriksaan lambung kapal berlangsung lebih aman, efektif, dan efisien.
?Sekembalinya ke Tanah Air, capaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari pimpinan kampus pada Jumat, 20 November 2026.
Indonesia menghadapi persaingan ketat dengan kurang lebih 500 peserta dari 11 negara, di antaranya Jepang, Korea, Mesir, Indonesia, Filipina.
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