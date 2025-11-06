Kadin Bidang Perdagangan Bakal Gelar Rakornas, Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

jpnn.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan bersiap menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 26 November mendatang.

Rakornas akan menjadi forum penting bagi para pelaku usaha nasional dalam menyusun peta jalan perdagangan Indonesia menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Komite Tetap Sarana Infrastruktur dan Logistik Perdagangan Andira Reoputra mengatakan Rakornas kali ini mengusung tema "Peningkatan Nilai Perdagangan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional".

"Tujuan kami jelas, yakni memperkuat investasi, ekspor, dan impor agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen," ucap Andira di Kyro Pacific Place Mall, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/11).

Dalam pembukaan Rakornas nanti, Kadin akan menghadirkan sejumlah tokoh, yakni Menteri Perdagangan, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Timothy Savitri, serta para Ketua Kadin Daerah dari 38 provinsi.

"Sekitar 300 peserta dari unsur Kadin Daerah dan asosiasi pusat dijadwalkan hadir dalam Rakornas," kata dia.

Andira menegaskan, forum tersebut bukan sekadar ajang seremonial, melainkan langkah konkret untuk merumuskan blueprint perdagangan nasional yang akan disinergikan dengan Kementerian Perdagangan dan berbagai pemangku kepentingan lain.

"Kami ingin menghasilkan peta jalan perdagangan yang menjadi acuan bersama pemerintah dan dunia usaha," tuturnya.