KADIN DKI Kolaborasi Bisnis dengan Kamar Dagang Diyarbakir Turki

jpnn.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta menerima kunjungan delegasi Diyarbakir Chamber of Commerce and Industry yang dipimpin Nevin Il, President of the Assembly, dan Erdal Av?ar, Vice President.

Pertemuan ini menjadi bukti semakin eratnya hubungan antara Indonesia dan Turkiye, sejalan dengan komitmen yang baru-baru ini ditegaskan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Diana Dewi menyampaikan bahwa apa yang dibangun di tingkat diplomasi, kini dilanjutkan melalui dunia usaha dengan semangat membuka peluang, memperkuat jejaring, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Dia menyinggung kesamaan antara kedua kota, Diyarbakir, yang dikenal dengan tembok bersejarah warisan UNESCO sebagai simbol keteguhan masyarakat Anatolia, dan Jakarta, yang sejak abad ke-16 melalui Kota Tua dan Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi gerbang perdagangan dunia.

“Jika Diyarbakir disebut Kota Peradaban, maka Jakarta adalah Jantung Ekonomi Indonesia. Dua gelar ini sama-sama menegaskan peran penting kita, yakni menjaga warisan sekaligus membuka jalan menuju masa depan,” ujar Diana Dewi.

Pertemuan ini juga membahas tiga peluang utama kerja sama yang dapat segera dijajaki, yakni pariwisata budaya dan kreatif. Kolaborasi antara Diyarbakir Express dan revitalisasi Kota Tua Jakarta sebagai destinasi heritage.

Kemudian UMKM, Industri Kreatif dan Halal. Menghubungkan kekuatan tekstil dan kerajinan Diyarbakir dengan ribuan UMKM Jakarta di kuliner halal, busana muslim, dan industri kreatif digital.

Ketiga Pertanian dan Pangan. Memanfaatkan lahan subur Diyarbak?r di tepi Sungai Tigris dengan potensi gandum, kapas, dan zaitun, serta peran Jakarta sebagai pusat distribusi pangan Indonesia.